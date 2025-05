Manfredi: "America's Cup: Napoli sarà all'altezza" Il Sindaco: "Tenere un segreto a Napoli non è facilissimo: ora accelerare lavori fronte mare"

"Abbiamo lavorato insieme per mesi, un lavoro molto duro, professionale e riservato, e tenere un segreto a Napoli non è facilissimo. Ma abbiamo lavorato bene, abbiamo messo in campo il meglio delle competenze che ognuno di noi poteva dare e abbiamo vinto l'assegnazione di una grande competizione internazionale". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, presentando a Castel dell'Ovo la 37esima edizione dell'America's Cup che si terrà a Napoli nel 2027. "Abbiamo a disposizione un patrimonio straordinario che è la nostra città - ha aggiunto Manfredi - e la scelta di questo luogo non è una scelta casuale.

L'isolotto di Megaride è il posto dove sono arrivati i primi coloni che hanno fondato Napoli e quando hanno visto la bellezza di questo golfo hanno detto 'questo è il posto dove noi dobbiamo costruire il nostro futuro'. Allo stesso modo New Zealand quando ha visto Napoli, le nostre bellezze e la nostra storia, quando ha visto Bagnoli, ha deciso che questo era il posto dove avrebbe difeso la coppa. È un grande riconoscimento per la nostra città, per la nostra storia e per il nostro futuro, ed è una grande sfida per la città che è al centro dell'attenzione globale e sarà all'altezza di questa sfida. Abbiamo preso degli impegni e li manterremo".

A Bagnoli, ha aggiunto Manfredi, "ci sarà un'accelerazione dei lavori fronte mare, ma faremo un grande sforzo di infrastrutturazione continuando e velocizzando i lavori che già stiamo facendo su tutto il fronte mare della città, da Pietrarsa al confine con il comune di Pozzuoli. Anche Castel dell'Ovo è oggetto di un'opera di restauro molto profonda e alla fine di questi lavori, che si completeranno nei prossimi mesi, sarà una delle sedi chiave di tutta la competizione".