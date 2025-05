Martusciello: "Nel centrodestra confronto, non rottura" Il centrodestra discute sui candidati, ma senza fratture

Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, ha ribadito oggi che nel centrodestra non c’è alcuna spaccatura, ma un confronto aperto e costruttivo sulla scelta del prossimo candidato.

Durante una manifestazione del partito a Cava de’ Tirreni, Martusciello ha dichiarato:

“È curioso come nel centrodestra si parli subito di rottura, mentre nel centrosinistra si definisce tutto confronto, anche quando si dividono”.

Centrodestra: diversi nomi, stesso obiettivo

Secondo il dirigente forzista, ogni partito della coalizione ha avanzato le proprie proposte: Fratelli d’Italia ha proposto Edmondo Cirielli; La Lega punta su Gianpiero Zinzi; Forza Italia, invece, ritiene che un candidato civico possa rappresentare una scelta più vincente, proponendo più di un nome.

“Non c’è alcuna pretesa – ha sottolineato Martusciello – nessuna candidatura spetta di diritto. Sarà il tavolo nazionale del centrodestra a decidere il nome del candidato”.

Un appello all’unità e alla rapidità

Il segretario campano ha definito il dibattito “serio e costruttivo” e ha ribadito l’importanza di giungere a una decisione in tempi brevi:

“È giusto l’appello a decidere presto. Serve unità e una strategia condivisa per vincere”.

Il messaggio di Martusciello è chiaro: nel centrodestra ci sono opinioni diverse, ma non divisioni insanabili. Il confronto aperto tra le forze politiche è il primo passo per arrivare a una candidatura forte e condivisa in vista delle prossime elezioni.