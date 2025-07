Bradisismo, De Luca: "Costoni da mettere in sicurezza, ma ci depredano fondi" "Della Ragione? Probabilmente ha ragione: se problema peggiora parleremo col Governo"

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, interviene sul tema della messa in sicurezza dei costoni nella zona flegrea, raccogliendo l’appello lanciato dal sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, per un monitoraggio urgente del litorale.

"È probabile che il sindaco di Bacoli abbia ragione – ha affermato De Luca – e che per intervenire sui costoni si debbano utilizzare i fondi di coesione. Ma tutti sanno come è andata la storia di quei fondi".

Il riferimento è al duro scontro tra la Regione Campania e il Governo centrale sulla distribuzione delle risorse: "La Campania – ha ricordato il governatore – è stata depredata di 1 miliardo e 800 milioni di euro. I fondi di coesione dovevano servire proprio a questo, a garantire interventi strutturali su tutto il territorio regionale".

Il sindaco Della Ragione aveva evidenziato come i 10 milioni attualmente disponibili potrebbero non essere sufficienti per mettere in sicurezza l'intero tratto di costa interessato. Una preoccupazione condivisa anche dal governatore: "Se la situazione dei costoni dovesse aggravarsi, è evidente che apriremo una discussione con il Governo nazionale, con la Protezione Civile e con il Dipartimento della Coesione, per decidere insieme – mi auguro stavolta con un orientamento chiaro – la destinazione urgente di risorse".

"Parliamo – ha concluso De Luca – di investimenti molto rilevanti. Se il problema peggiora, sarà necessario concordare con il Governo misure strategiche e concrete".