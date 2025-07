Regionali, Noi Moderati: sosterremo Cirielli ma valida proposta Carfagna "Il centrodestra ha sempre dimostrato di saper vincere quando è unito"

"Il vice ministro Edmondo Cirielli avrà il pieno sostegno di Noi Moderati qualora dal tavolo nazionale dovesse arrivare il via libera alla sua candidatura alla Presidenza della Campania. Resta assolutamente valida anche la proposta di Mara Carfagna, esponente politico di lungo corso che ha sempre dimostrato competenza, professionalità e serietà. Tuttavia, se i leader nazionali dovessero optare per Cirielli, noi ci saremo. Allo stesso modo ci saremo se dal tavolo dovessero emergere altri nomi". Lo dichiarano in una nota congiunta Pino Bicchielli, vicecapogruppo alla Camera di Noi Moderati e Gigi Casciello, coordinatore regionale campano del partito.

"Il centrodestra ha sempre dimostrato di saper vincere quando è unito. Le elezioni regionali rappresentano una sfida fondamentale, ed è giunto il momento di lavorare con serietà e dedizione per affrontarla al meglio. Il vice ministro Cirielli ha ampiamente dimostrato capacità, visione e un forte legame con la sua terra. Noi - concludono Bicchielli e Casciello - siamo pronti a fare la nostra parte per restituire dignità e decoro alla Campania".