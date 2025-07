Azione: "Massima fiducia ad Alessandro Ambrosio" "A San Giuseppe Vesuviano il nostro riferimento è chi lavora con serietà e coerenza"

"In merito alle dichiarazioni diffuse dal consigliere regionale Giovanni Mensorio, e al successivo scambio pubblico con il nostro riferimento territoriale Alessandro Ambrosio, sentiamo il dovere - come gruppo dirigente di Azione - di riportare il dibattito su un piano di serietà, chiarezza e rispetto reciproco".

Così in una nota il Gruppo dirigente Azione Campania:

Azione ha piena fiducia in Alessandro Ambrosio, nel percorso che ha avviato a San Giuseppe Vesuviano e nel lavoro di radicamento, costruzione e rappresentanza che sta portando avanti con coerenza e trasparenza.

Non è nostro costume entrare nelle dinamiche interne di altri partiti, né alimentare polemiche. Ma quando si prova a delegittimare un impegno politico reale e documentabile, riteniamo doveroso intervenire con fermezza.

Chi fa politica dovrebbe partire dai fatti. E i fatti, in questo caso, parlano chiaro. I dialoghi e i contatti tra rappresentanti locali e regionali sono noti, come lo è la volontà espressa in modo diretto di avviare un’interlocuzione sul piano locale. Smentirlo oggi, in modo così netto e pubblico, non solo è scorretto ma poco credibile.

Lo stile di Azione è diverso: crediamo nella politica del merito, della responsabilità e del rispetto delle persone. Per questo motivo, respingiamo ogni tentativo di alterare il racconto e confermiamo che il nostro riferimento per San Giuseppe Vesuviano è e resta Alessandro Ambrosio.

Lo dichiariamo con chiarezza, in spirito di trasparenza e senza alcuna intenzione polemica. Ci auguriamo che, anche da parte di chi oggi ha scelto di smentire il dialogo avviato, si possa tornare presto a un confronto serio, pacato e – soprattutto – fondato sulla verità".