Bruna Fiola: "È vergognoso ciò che è accaduto oggi in consiglio regionale" "Seduta sospesa senza confronto, serve più rispetto per i cittadini"

"È vergognoso ciò che è accaduto oggi in consiglio regionale. Sono dispiaciuta che, da rappresentante dei cittadini, non mi sia stata data la possibilità di intervenire in aula, solo per decisione del presidente del consiglio regionale, che dovrebbe svolgere un ruolo di garanzia e non di censura.

Avevamo all’ordine del giorno atti fondamentali per il tessuto economico, sociale e produttivo della Regione Campania, tanto che la seduta odierna era stata convocata ad oltranza. Invece, si è deciso di rinviare ancora una volta" – è quanto dichiara in una nota Bruna Fiola, presidente della VI Commissione.



"Con una seduta convocata ad oltranza, senza una valida motivazione il presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero, ha chiesto una conferenza dei capigruppo proponendo di discutere e votare solo il regolamento interno del consiglio regionale e la consulta statutaria.

Senza spiegare le ragioni all’aula e, peggio ancora, alla mia richiesta di intervento per chiedere delucidazioni, mi è stata negata la parola. Vista l’importanza dei temi e il rispetto dovuto ai cittadini, che attendevano da anni questi provvedimenti, mi auguro che il presidente Vincenzo De Luca intervenga per convocare un’altra seduta del consiglio a breve" - conclude Fiola.