De Luca elogia il M5S: "Su Matteo Ricci una scelta di civiltà" Il Governatore commenta il sostegno del M5S a Ricci

Durante il suo consueto appuntamento social del venerdì, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha espresso apprezzamento per la decisione del Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte, di sostenere la candidatura di Matteo Ricci alle Regionali Marche 2025, nonostante la vicenda giudiziaria in corso.

De Luca: "Presunzione di innocenza è alla base della civiltà politica"

De Luca ha definito il gesto del M5S come "un fatto importante dal punto di vista della civiltà politica e del diritto", sottolineando l’importanza del principio secondo cui "ogni cittadino è innocente fino a prova contraria".

Secondo il governatore, applicare coerentemente questo principio rappresenta una svolta verso un Paese più maturo e giusto:

“Se tutti quanti ci convinciamo che un cittadino è innocente fino a giudizio definitivo, diventiamo un Paese più civile”.

L’appello alla coerenza: “Non a corrente alternata”

Pur elogiando il Movimento 5 Stelle, De Luca ha lanciato un monito alla coerenza:

“Mi auguro che questa posizione valga per tutte le persone e tutti i territori, e non sia a corrente alternata”.

Un chiaro invito affinché la presunzione di innocenza non venga usata in modo selettivo, ma resti un caposaldo valido per ogni forza politica e contesto territoriale.

Il sostegno del M5S a Ricci, in questo caso, diventa simbolo di una possibile evoluzione nella cultura del garantismo politico.