De Luca attacca il Ministero della Salute: "Scelte clientelari" Critiche alla nomina ministeriale

Nuovo attacco frontale del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, alla gestione sanitaria nazionale. Durante il suo appuntamento social del venerdì, il governatore ha espresso forte preoccupazione per la possibile espansione del virus West Nile in Italia, denunciando quella che definisce una "scelta di clientela politica" nel Ministero della Salute.

“Al Ministero una professoressa che non capisce di epidemiologia”

Parlando dei rischi connessi alla diffusione del virus West Nile, De Luca ha criticato duramente la figura attualmente in carica al Ministero della Salute:

"Dobbiamo augurarci che non ci sia una espansione dell'epidemia, altrimenti avremo come interlocutore al ministero non un epidemiologo, ma una professoressa, una sincera democratica, che non capisce niente di epidemiologia".

Un’affermazione che punta il dito contro quella che il presidente campano considera una nomina politica priva di competenze tecniche, scelta, secondo lui, da Fratelli d’Italia per motivi clientelari.

L’accusa a Fratelli d’Italia: “Scelte di clientela politica”

Nella parte finale del suo intervento, De Luca ha affermato:

“Questa è la conseguenza di scelte di clientela politica fatte da Fratelli d’Italia al ministero della Salute”.

Il governatore non ha fatto nomi, ma il riferimento appare chiaro, riferendosi palesemente a Maria Rosaria Campitiello, così alimenta la polemica sulla competenza tecnica nella gestione della sanità pubblica, in particolare in vista delle sfide epidemiologiche che il Paese potrebbe trovarsi ad affrontare nei mesi a venire.