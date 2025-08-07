Sanità, futuro della Regione a rischio: Enzo Rivellini chiama tutti a raccolta Dibattito pubblico online con la partecipazione di giornalisti, scienziati e dirigenti sanitari

Il Governo ha ufficialmente respinto il piano di rientro presentato dalla Regione Campania, aprendo la strada alla prosecuzione del commissariamento sanitario e mettendo in discussione l’autonomia amministrativa, le risorse economiche e i diritti fondamentali dei cittadini campani.

Una decisione che solleva interrogativi urgenti: si tratta di una bocciatura per gravi carenze gestionali o è il risultato di uno scontro politico tra Regione e Governo centrale?

Per rispondere in modo chiaro, documentato e senza censure, domani, 8 agosto alle ore 11,00, si terrà un dibattito pubblico online con la partecipazione di autorevoli giornalisti, scienziati e dirigenti sanitari tra i più esperti a livello nazionale.

Durante l’incontro verranno analizzate le conseguenze dirette della bocciatura, tra cui:

Blocco delle assunzioni di personale sanitario, tagli ai fondi e ai trasferimenti, rallentamento dell’attuazione del Pnrr sanitario, perdita di autonomia decisionale, rischio di commissariamento totale del sistema sanitario regionale

Intervengono:

Andrea Agrippa, Corriere della Sera, Ettore Mautone, Il Mattino, Maria Triassi, Professore di Igiene e Medicina Preventiva, Presidente Società Italiana Sanità Pubblica e Digitale, Mario Iervolino, Manager Sanitario, Policlinico Universitario Vanvitelli, Giuseppe Servillo, Direttore Dipartimento Anestesia, Rianimazione e Chirurgie Specialistiche, Federico II, Pasquale Perrone Filardi, Direttore Dipartimento Scienze Biomediche Avanzate, Federico II, Gaetano Motta, Professore Ordinario di Otorinolaringoiatria, Policlinico Vanvitelli.

Introduce e modera: Enzo Rivellini, esperto in politiche sanitarie, Coordinatore cittadino Lega/Napoli Capitale- Una Regione bocciata. Una sanità commissariata. Un futuro a rischio. Un dibattito da non perdere per chi ha a cuore il destino della Campania e il diritto alla salute.