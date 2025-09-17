De Luca: "Finora solo chiacchiere al vento, i cittadini non decidono" "Tre europarlamentari candidati: è un segno di totale disprezzo per l'Europa"

A poco più di due mesi dall’apertura delle urne, fissata per il 23 e 24 novembre, entra nel vivo la campagna elettorale. Per la Campania il termine ultimo per la presentazione delle liste è fissato a sabato 25 ottobre. Mentre il centrodestra non ha ancora deciso il candidato, nel centrosinistra è già corsa alle candidature e Roberto Fico ha un problema di abbondanza: l’obiettivo era chiudere a sette ma alla fine potrebbero essere nove le liste del campo largo, una sola di espressione deluchiana capitanata dal vice Fulvio Bonavitacola.

Nell’ultima modifica normativa è stato eliminato il limite del 65 per cento dei seggi per la coalizione vincente e la soglia di sbarramento è stata fissata al 2,5 per cento. È consentito il voto disgiunto e quello doppio ma di genere e le liste collegate al presidente eletto ottengono almeno il 60 per cento dei seggi.

Il presidente De luca firmerà il decreto di indizione delle elezioni entro domenica. Ma nel frattempo a chi gli chiede come sarà questa campagna elettorale risponde senza fare sconti a nessuno:

"Che campagna elettorale mi aspetto? Per adesso ho visto soltanto politica politicante e chiacchiere al vento" dice il presidente a margine di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia. "Abbiamo un sistema informativo in Italia che è completamente banalizzato. Avremmo dovuto parlare di cose importanti, dei programmi, e non ne parla nessuno. Avremmo dovuto sottolineare il fatto che - ha proseguito - i candidati sono distribuiti fra i partiti, i cittadini sono completamente fuori da ogni decisione. Non ci sono primarie, non c'è nulla. Abbiamo avuto altre cose strane, tre europarlamentari che si presentano per le Regioni, è un segno di totale disprezzo per l'Europa. Con quale faccia parleremo poi di Europa se dopo un anno impegniamo così gli europarlamentari?".

"C'erano tanti argomenti di cui parlare, argomenti seri che riguardano la vita democratica e la vita dei territori, delle regioni. Non ho sentito nessuno sulla grande stampa porsi la domanda: ma voi vi candidate per fare che cosa? Quali sono i programmi? In modo particolare per la Campania, vi candidate per fare che cosa?", ha argomentato il governatore. "Abbiamo avuto settimane di politica politicante, mi auguro che almeno negli ultimi giorni si riesca a presentare ai cittadini un quadro di cose che si vogliono realizzare. Per quello che mi riguarda mi auguro che perlomeno non rovinino quello che è in corso, almeno questo", ha concluso De Luca.