Targa Siani all’ex assessore di Poggiomarino, il Pd: "Sgomento e imbarazzo" La nota del segretario dm della città metropolitana di Napoli

Sui fatti di Torre Annunziata, dove nel corso del Memorial dedicato a Giancarlo Siani è stata consegnata una targa intitolata al giornalista a un’ex assessora di un’amministrazione comunale di Poggiomarino sciolta per infiltrazioni camorristiche, il segretario del Partito Democratico di Napoli, Giuseppe Annunziata, ha espresso "profondo sgomento e imbarazzo". "Un evento che avrebbe dovuto rappresentare soltanto un momento di sport, memoria e legalità non può essere offuscato da episodi che rischiano di alterarne il significato".

"Ho avuto modo di sentire Paolo Siani, al quale ho espresso la mia vicinanza e solidarietà in una ricorrenza tanto dolorosa per la sua famiglia e per tutti noi. Ricordare Giancarlo significa ribadire con forza, e senza ambiguità, i valori per i quali ha sacrificato la vita: libertà, verità e impegno civile contro ogni forma di camorra e di compromesso", ha sottolineato.

"La Fondazione Giancarlo Siani - specifica Annunziata - è del tutto estranea a quanto accaduto", aggiungendo che "quando si utilizza il nome di Giancarlo i controlli devono essere rigorosi, senza lasciare spazio a fraintendimenti o strumentalizzazioni".