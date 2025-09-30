Caso Sangiuliano: chiesto il processo per Maria Rosaria Boccia

I pm di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio

Napoli.  

 I pm di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio per l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, indagata alla luce della denuncia presentata dall'ex ministro della Cultura, Gennaro SANGIULIANO. I magistrati le contestano i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di alcuni eventi.

