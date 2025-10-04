Regionali, Pci e Pap vanno da soli: Granato candidato Nasce la lista 'Campania Popolare', Granato candidato presidente

Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo, sarà candidato alla presidenza della Regione Campania per la lista 'Campania Popolare', nata dall'omonimo appello sottoscritto da Pap, Partito Comunista Italiano e Rifondazione Comunista oltre ad esponenti di associazioni indipendenti e decine di attivisti politici, sociali e sindacali.

La lista 'Campania Popolare' e la candidatura a presidente di Granato per le elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre saranno presentate martedì 7 ottobre alle 11 davanti alla sede della Regione Campania in via Santa Lucia, a Napoli. Obiettivo della lista 'Campania Popolare' è "costruire un programma politico che spinga alla partecipazione chi ogni giorno vive gli effetti delle crisi. Diritto alla salute pubblica, alla dignità del lavoro, alla tutela ambientale e alla giustizia sociale, sono le istanze principali su cui la lista intende incentrare la sua campagna elettorale". Granato dichiara: "Alle prossime elezioni regionali vedremo alleanze, come quella tra Pd e Movimento, che serviranno solo a garantire le dinastie di potere dei de Luca, dei Mastella e dei Cesaro. Campania Popolare, invece, vuole essere un’alternativa, per ridare protagonismo a chiunque porti addosso i segni delle emergenze dei nostri territori, dalla sanità, all’inquinamento, al lavoro che manca o non è sicuro, e non voglia arrendersi al destino che l’attuale classe politica vuole far sembrare ineluttabile".