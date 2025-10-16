De Luca: "A capotavola ci sono sempre io, controllo tutto"

Tra investimenti e grandi opere a Napoli

de luca a capotavola ci sono sempre io controllo tutto
Napoli.  

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato oggi all’ex base Nato di Bagnoli, inaugurando il Distretto Campano dell’Audiovisivo, rassicurando sull’andamento dei progetti regionali e sottolineando il suo ruolo centrale nella gestione politica.

Il controllo sulle scelte politiche e gli investimenti

Durante l’intervento, De Luca ha dichiarato:

“Voglio tranquillizzarvi, perché siamo in una fase politica complicata e triste, ma occhio, io controllo. Il capotavola non è alla testa del tavolo ma dove sto seduto io”.

Con queste parole il governatore ha ribadito la propria presenza costante e il ruolo decisivo nella direzione dei grandi investimenti per la città di Napoli e la Regione, tra cui il Distretto dell’Audiovisivo.

L’impegno per le grandi opere e il lavoro

De Luca ha chiarito:

“Scherziamo un po', ma restiamo qui a pensare a grandi opere per Napoli, dal Faro alla nuova rete degli ospedali. Sono interventi che portano lavoro, tensione e creano nuove identità. Questo lavoro deve andare avanti”.

Il presidente ha sottolineato l’importanza di strutture regionali efficienti e motivate, esortando i funzionari a proseguire con determinazione: senza una guida forte, secondo De Luca, molti progetti rischiano di fermarsi.

Identità, orgoglio e rivoluzione democratica

Riferendosi ai cittadini campani emigrati in altre città italiane, De Luca ha aggiunto:

“Abbiamo dato identità e orgoglio a questa Regione che veniva considerata solo per rifiuti e camorra. Oggi guardano noi come rigore amministrativo e correttezza per la rivoluzione democratica che abbiamo fatto”.

