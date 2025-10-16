Le proposte della Cgil e associazioni per il futuro della Campania L'incontro con il candidato presidente Roberto Fico

"Abbiamo apprezzato il percorso tracciato dal candidato Roberto Fico che entra nella fase di ascolto: bisogna tener conto anche un movimento sindacale come il nostro.

Noi poniamo al centro tra le tante priorità individuate insieme alle associazioni e ai movimenti, il tema del lavoro.

Mancano risposte sul piano dell'occupazione, non ci sono soluzioni alle tante crisi che attraversano l'industria, manca una vera prospettiva per una regione che può puntare al manifatturiero per costruire una strada di rilancio dell'economia.

Vanno individuate misure che anticipando le criticità delineano investimenti e politiche di transizione e innovazione".

Lo ha detto il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci a margine dell'incontro promosso dal sindacato, Libera, Rigenera Campania e diverse associazioni e movimenti per presentare un decalogo di proposte al candidato presidente del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, Roberto Fico che si è tenuto oggi pomeriggio nella sede della Cgil Campania a Napoli.