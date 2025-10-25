Vincenzo De Luca in piazza Plebiscito: sanità e rischio astensionismo De Luca visita piazza del Plebiscito durante le “Giornate Napoletane della Salute"

A sorpresa questa mattina, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto visita a piazza del Plebiscito durante le “Giornate Napoletane della Salute”. Tra i gazebo e i cittadini, De Luca ha parlato della sanità campana e dei risultati raggiunti negli ultimi anni, citando i dati del rapporto Agenas, secondo cui la Campania è prima in Italia nelle reti tempo-dipendenti: cardiologia, ictus, trauma ed emergenza-urgenza.

Il governatore ha colto l’occasione per replicare, senza riferimenti espliciti, alle critiche dell’opposizione, in particolare alle dichiarazioni della deputata di Fratelli d’Italia, Imma Vietri, che aveva parlato di “autovalutazioni senza valore ufficiale e di diverse criticità”.

Il messaggio politico: “A testa alta” contro l’astensionismo

Durante l’evento, De Luca ha lanciato anche un appello al voto, sottolineando il rischio di un’astensione elevata. Il presidente ha presentato la lista “A testa alta”, senza il suo nome ma formata da amministratori e cittadini che hanno collaborato con la sua amministrazione negli ultimi dieci anni.

“Questa lista è rivolta a chi vuole far continuare il lavoro degli ultimi anni e non vuole far tornare la regione nella palude di dieci anni fa”, ha dichiarato De Luca, invitando gli elettori a partecipare attivamente alla vita democratica della Campania.

Il governatore ha espresso preoccupazione per l’astensionismo crescente, evidenziando che una partecipazione al voto inferiore al 50% non sarebbe mai positiva per la vita democratica.

Una campagna elettorale civile e rispettosa della verità

A margine delle Giornate Napoletane della Salute, De Luca ha auspicato una campagna elettorale civile, rispettosa della verità e lontana da strumentalizzazioni o falsificazioni.

“Ho già visto qualche accenno di strumentalizzazione e mi sono indignato. Nella mia vita politica ho sempre rispettato il lavoro, anche quando era svolto da chi non la pensava come me. Questa è la morale della politica quando ha dignità”, ha affermato il governatore.

De Luca ha inoltre ribadito l’importanza di un clima sereno e rispettoso tra candidati, citando in particolare le candidature di Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, e incoraggiando tutti a mantenere “spirito cristiano” nel confronto politico.

Sanità in Campania: dati positivi e traguardi raggiunti

I dati Agenas sottolineano i progressi della sanità campana, in particolare nelle reti tempo-dipendenti, settori critici come cardiologia, ictus, trauma ed emergenza-urgenza. De Luca ha evidenziato questi risultati come frutto di dieci anni di amministrazione, ribadendo l’importanza di continuare su questa strada per garantire assistenza sanitaria efficace e tempestiva.