Regionali Campania, Salvini: "Sarà risultato storico per la Lega" Il leader del Carroccio a Napoli lancia la sfida per le regionali. Attacca la sanità e i trasporti

“Un risultato storico per la Lega, come in Calabria”. Matteo Salvini, leader del Carroccio e vicepremier, lancia la sua scommessa per le elezioni regionali in Campania dal palco del teatro Sannazaro di Napoli, dove ha presentato i candidati del partito a sostegno del presidente della coalizione di centrodestra, Edmondo Cirielli.

LA SFIDA ELETTORALE

“Ci aspettiamo la vittoria del centrodestra – ha affermato Salvini – e sono convinto che la Lega avrà un risultato mai visto in precedenza in questa regione”. Un ottimismo alimentato, a suo dire, dalla “splendida accoglienza” e dalla “voglia di cambiare” che dice di aver percepito in città. Il leader leghista ha colto l’occasione per attaccare lo schieramento avversario: “A sinistra sono divisi. Fico, De Luca, la Schlein, Manfredi, Conte dicono ognuno una cosa diversa: come potranno governare una regione se non vanno d’accordo tra di loro?”.

SANITÀ E TRASPORTI: I TEMI CALDI

Al centro del comizio, la critica alla gestione regionale di due servizi essenziali. “La Campania è la seconda peggiore regione in Italia per la sanità – ha denunciato – Nonostante lo sforzo di medici e infermieri, è inaccettabile nel 2025 che i cittadini debbano andare altrove per farsi curare”. Sul fronte infrastrutture, il ministro dei Trasporti non ha usato mezzi termini riguardo alla Circumvesuviana, definendola “una vergogna” e avanzando l’ipotesi di un commissariamento: “Potessi la commissarierei oggi. Ci stiamo ragionando perché nel 2025 è inaccettabile avere un servizio inefficiente come quello gestito dalla Regione”. Rassicurazioni, invece, sul taglio ai fondi per la metro di Napoli-Afraghola: “Conto che quei fondi vengano rimessi al loro posto”.

LE OPERE: PONTE SULLO STRETTO E BAGNOLI

Salvini ha rilanciato due opere simbolo: il Ponte sullo Stretto e il recupero di Bagnoli. Sul Ponte, ha assicurato: “Sono al lavoro per dare entro martedì tutte le risposte che la Corte dei Conti chiede. Non voglio neanche pensare che qualcuno, per cavilli, fermi la più grande opera pubblica in lavorazione in Occidente”. A Bagnoli, ha promesso, si punta sulla “nuova fermata FS non solo per l’America's Cup, ma per i cittadini”.

IL CONTRIBUTO DELLE BANCHE E LE REAZIONI

Un capitolo a parte è stato dedicato alla Legge di Bilancio e al contributo straordinario per le banche. “Se continuano a lamentarsi – ha avvertito – quel contributo di 4 miliardi può arrivare a 5, 6, 7. Ogni lamentela in più è un miliardo in più”. Una posizione che ha immediatamente suscitato reazioni, come quella di Luana Zanella (Avs) che ha parlato di “sceneggiata”, e di Marco Osnato (FdI) che ha seccamente replicato: “La Lega ha il ministro dell’Economia, chieda a lui”.

CIRIELLI: “GRAZIE A SALVINI”

Il candidato del centrodestra, Edmondo Cirielli, ha ringraziato pubblicamente il leader leghista: “La Lega è stato il primo partito, oltre al mio, a credere in me. Grazie per aver messo il mio nome nel vostro simbolo”. Cirielli ha anche difeso un candidato di FdI finito per le polemiche, mentre ha preso le distanze dalle espressioni offensive usate dallo stesso verso l’ex presidente della Camera Roberto Fico.

La'appuntamento è stato caratterizzato anche dalla comparsa di uno striscione contro l’eurodeputata Ilaria Salis, con la scritta “Salis vergognati!”.