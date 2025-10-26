Regionali: Sarracino (Pd), 'Salvini parla di Campania ma taglia risorse' "E' lo stesso che vuole spaccare il paese con l'autonomia differenziata"

Salvini parla di come andrebbe governata la Campania. Lui che poche ore fa ha cancellato 15 milioni di euro per la metropolitana tra Afragola e Napoli. Lui che da Pontida offende i meridionali. Lui che vuole spaccare l’Italia con l’autonomia differenziata. Lui che l'ha già spaccata, non facendo arrivare un treno in orario. Ecco gli alleati di Edmondo Cirielli. Ma i campani lo sanno, hanno memoria e se ne ricorderanno il 23 e 24 novembre quando manderanno un messaggio inequivocabile alla destra locale e nazionale". Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino