Salvini parla di come andrebbe governata la Campania. Lui che poche ore fa ha cancellato 15 milioni di euro per la metropolitana tra Afragola e Napoli. Lui che da Pontida offende i meridionali. Lui che vuole spaccare l’Italia con l’autonomia differenziata. Lui che l'ha già spaccata, non facendo arrivare un treno in orario. Ecco gli alleati di Edmondo Cirielli. Ma i campani lo sanno, hanno memoria e se ne ricorderanno il 23 e 24 novembre quando manderanno un messaggio inequivocabile alla destra locale e nazionale". Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino
Regionali: Sarracino (Pd), 'Salvini parla di Campania ma taglia risorse'
"E' lo stesso che vuole spaccare il paese con l'autonomia differenziata"
Napoli.