Salombrini, Lista Fico: "Bugie e ricatti sulle infratruttire" Critiche dopo la tappa di Salvini a Napoli

“Dopo aver tagliato milioni di euro destinati ai trasporti campani nella Legge di Bilancio, il ministro Salvini è venuto a Napoli a dichiarare che la Circumvesuviana “andrebbe commissariata” e che la Linea 10 Napoli–Afragola si farà solo se vinceranno i suoi candidati. Parole gravi che rivelano una visione proprietaria e ricattatoria delle istituzioni al Sud.

Lo dichiara in una nota Rossella Solombrino, segretario nazionale del Movimento Equità Territoriale e candidata nella lista Fico Presidente per le prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre.

“Le opere pubbliche non si fanno “se vince un partito”, ma perché servono ai cittadini. Se un ministro lega la realizzabilità di un’infrastruttura strategica alla vittoria elettorale del proprio schieramento, allora ci sono i presupposti per una denuncia, altro che commissariamento della Circumvesuviana”.

È bene ricordare - prosegue Solombrino - che la Regione Campania, nel 2015, ereditò circa 750 milioni di debiti dal precedente governo di centrodestra guidato da Stefano Caldoro.

Salvini dimentica anche che la gara per i 100 nuovi treni EAV, avviata nel 2019, ha visto ad oggi la consegna di soli 3 convogli, a causa di ritardi di cui dovrebbe occuparsi il Ministro delle Infrastrutture.

La Campania continua a viaggiare con fondi inferiori e senza l’aiuto dello Stato, mentre al Nord si continuano a drenare risorse nate per il Sud.

Altro che commissariare la Circumvesuviana – conclude l’esponente del Met - andrebbero commissariati quei politici meridionali che, pur conoscendo la verità, continuano a sostenere una narrazione falsa e penalizzante per il Mezzogiorno, colpendolo con maggiore forza. Le bugie istituzionalizzate non si fermano più con gli slogan, ma si smascherano con i fatti”