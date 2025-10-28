Leone Melillo:"Argentina, il partito di Milei vince le elezioni di metà mandato" Sinergia tra l’Università di San Isidro e degli Studi di Napoli Parthenope

"La Libertà Avanza (Lla), la coalizione capeggiata dal capo di Stato Javier Gerardo Milei, ha vinto le elezioni di metà mandato.

Un netto successo che consentirà a Milei di proporre, con chiarezza, le riforme previste dalla sua agenda economica, come il capo di Stato argentino ha già evidenziato, durante il comizio post-vittoria, soffermandosi sul “Patto di Maggio”, l’insieme dei provvedimenti tra i quali, le riforme previdenziale, fiscale e del lavoro". Ad affermarlo è il docente campano Leone Melillo.

"Una possibilità che sarà valorizzata anche dai rapporti di collaborazione scientifica ed accademica tra l’Università di San Isidro e l’Università degli Studi di Napoli Parthenope"