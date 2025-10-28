Fico apre al progetto "Faro" di De Luca: "alcuni pezzi possono funzionare" Il progetto rappresenta anche un intervento di rigenerazione urbana

Il candidato del centrosinistra Roberto Fico cambia posizione sul progetto “Faro”, l’iniziativa della giunta De Luca per la nuova sede della Regione Campania, che in passato aveva suscitato polemiche. Interrogato sull’opera, Fico ha dichiarato:

"Ci sono pezzi di questo progetto che possono funzionare, ma sono aspetti che vedremo dopo".

Secondo Fico, i progetti di rigenerazione urbana sono importanti e alcuni elementi del Faro, come il parco pubblico progettato in corso Arnaldo Lucci, potrebbero rappresentare un’opportunità concreta per la città. Tuttavia, ha sottolineato che non è il momento di stabilire tutto, considerando i grandi fondi e gli investimenti necessari per l’intero progetto.

L’iniziativa Faro: un progetto complesso

Il progetto Faro, realizzato da Zaha Hadid Architects, non riguarda solo la costruzione di una nuova sede regionale, ma rappresenta un intervento complessivo di rigenerazione urbana attorno a Piazza Garibaldi. L’idea è quella di trasformare l’area intorno alla stazione centrale con parchi urbani, parcheggi interrati e spazi pubblici di collegamento con il Centro Direzionale.

Inoltre, il progetto prevede l’interramento dei binari della Vesuviana, in modo da migliorare la viabilità e liberare spazi per la città. La nuova infrastruttura includerebbe anche una bretella autostradale pensata per decongestionare l’area urbana, rendendo più fluido il traffico e più sicuri gli spostamenti. L’obiettivo complessivo è combinare funzionalità, estetica e spazi verdi, creando un ambiente urbano più moderno e vivibile.