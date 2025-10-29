Regionali: Campania, De Luca 'discorso Fico equilibrato e serio" Così il governatore a margine dell'evento di apertura della campagna elettorale del centrosinistra

"Io ho rispetto sacro per il lavoro, non guardo le bandiere dei partiti quando trovo un esponente politico istituzionale che ha onestà, che non racconta le frottole che stanno raccontando da altra parti sulla sanità che è vergognosa, allora io ci vado sempre d'accordo". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'evento di apertura della campagna elettorale di Roberto Fico, candidato per il centrosinistra alle prossime regionali in Campania. "Tutto quello che ho detto finora - ha proseguito De Luca riferendosi alle critiche nei confronti di Fico - è scritto nella pietra. Facevo critiche su infantilismo, superficitlità, pressapochismo, erano polemiche doverose con chi non ha capito che cambiare la realtà non è parlare ma lavorare. Stasera Fico ha fatto un discorso equilibrato e serio. Lo ringrazio per il ringraziamento nei miei confronti".