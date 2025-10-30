Bagno di folla per Roberto Fico all'incontro con la Coldiretti Campania Duemilacinquecento presenti all’evento all’Hotel Plaza con Piero De Luca e Gaetano Manfredi

Un filo diretto con il Consiglio Regionale della Campania per accorciare i tempi della burocrazia ed essere sempre più presenti al fianco degli agricoltori. Queste le linee guida di “L’agricoltura che vogliamo”, il manifesto programmatico che la Coldiretti Campania ha consegnato nelle mani di Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania.

“Dobbiamo cominciare dall’ascolto, dando la voce ai piccoli imprenditori. L’agricoltura - spiega Roberto Fico - è il futuro verso cui andiamo, c’è grande spazio per i temi sollevati dalla Coldiretti. Dobbiamo usare i modelli di ascolto per programmare insieme il lavoro e raccogliere i frutti.

Non dobbiamo sprecare i fondi europei e dobbiamo utilizzarli per ampliare la tecnologia. Giusto il discorso di ampliare la partecipazione. Garantisco un filo diretto e sulla burocrazia vorrei lavorare per sviluppare un piano per aiutare gli imprenditori a risolvere facilmente questa parte della loro attività e concentrarsi sulla produzione” conclude il candidato alla presidenza della Regione Campania Roberto Fico.

Duemilacinquecento agricoltori hanno partecipato al grande evento organizzato dalla Coldiretti Campania all’hotel Plaza di Caserta.

Un momento di confronto per mettere al corrente i candidati della situazione attuale dell’agricoltura e dalla zootecnica regionale e cominciare a mettere le basi sul lavoro che c’è da fare dal giorno dopo l’insediamento del nuovo Consiglio Regionale della Campania.

Roberto Fico ed il segretario del Partito Democratico Piero De Luca sono stati accolti dai vertici della federazione con in testa il vice presidente nazionale Coldiretti Gennarino Masiello, il presidente regionale Ettore Bellelli e il direttore regionale Salvatore Loffreda.

Dopo il video che ripercorre i primi ottanta anni di vita della federazione e le relazioni tecniche affidate alla professoressa Teresa Del Giudice docente di Economia e Politica Agraria all’Università di Bologna, Luigi Scordamaglia amministratore delegato di Filiera Italia. Antonio Limone, direttore generale dell’Asl di Caserta. I problemi del comparto -idrico sono stati affidati al Commissario del Consorzio di Bonifica del Volturno Francesco Todisco.

In platea, fra gli altri, sono stati chiamati in causa dal moderatore Roberto Mazzei, l’ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: “La Campania ha tutte le carte in regola-ha spiegato- per ambire ad essere fra le prime d’Italia per posizionamento tecnologico in ambito agricolo, chiedo a Roberto Fico di impegnarsi in questa direzione quando sarà diventato presidente della Regione Campania”.

La parola è passata a Veronica Barbati presidente Coldiretti Avellino, Enrico Amico presidente Coldiretti Caserta, Valentina Stinga presidente Coldiretti Napoli che hanno sviscerato meriti e criticità dell’agricoltura nei loro territori. Il presidente regionale Ettore Bellelli ha lodato l’impegno dei soci: “Stasera veramente in tanti. Dopo la fase dell’ascolto questa sera abbiamo avuto l’opportunità di spiegare ai futuri amministratori cosa occorre per restare competitivi, combattere la concorrenza sleale che arriva dal resto del mondo e difendere il nostro reddito” conclude.

Temi rafforzati dal vice presidente nazionale e di Benevento Gennarino Masiello: “Grano e pomodoro, ci costa tanto produrli e poi siamo costretti a vendere sottocosto è ora di dare spazio ai contratti di filiera e mettere d’accordo tutti i produttori”. La promessa di proseguire il lavoro di questi anni arriva dal segretario del Pd Piero De Luca: “Nessuno di noi ha cambiato casacca, confermiamo l’impegno della coalizione a difendere l’agricoltura della Campania in tutta Europa. Non dobbiamo perdere nemmeno un euro dei finanziamenti pubblici”.