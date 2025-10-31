Elly Schlein nella sede Libera a Portici: simbolo concreto della resilienza Incontro, organizzato da Alessandro Caramiello

Presso il presidio di ‘Libera Portici’ si è tenuto un incontro, organizzato da Alessandro Caramiello, che ha visto la partecipazione della segretaria del Pd nazionale Elly Schlein, il segretario regionale del Pd Piero De Luca e Leandro Limoccia, presidente del circolo territoriale di Libera.

Nel corso dell’appuntamento è stato ulteriormente rafforzato, in vista delle prossime elezioni regionali, il sostegno istituzionale a Libera e a tutti quei presidi che lottano contro le mafie, la corruzione e i fenomeni criminali, che - come si è dibattuto - non possono rimanere una priorità episodica ma un’agenda permanente dell’azione politica del prossimo governo regionale.

“Il presidio Libera di Portici rappresenta molto più di un semplice luogo di incontro. È un simbolo concreto della resilienza della comunità contro le mafie, una comunità che sceglie la legalità come colonna portante del nostro territorio” spiega Alessandro Caramiello, che ha sottolineato con forza la necessità di difendere e sostenere i presidi, le cooperative, i laboratori civici e le reti di volontariato che dimostrano quotidianamente che la legalità è un investimento concreto per il territorio.



Concorde Limoccia, che da sempre lavora per la rigenerazione sociale ed economica del bene confiscato porticese, rendendolo un luogo di formazione, inclusione e socialità. “Quest’incontro - conclude Caramiello - ha rafforzato la consapevolezza che la lotta alle mafie non sia solo un’azione isolata ma un percorso lungo che richiede costanza, investimenti e una cornice politica chiara e, in tale cornice, l’appuntamento si è rivelato non solo come un momento di confronto ma come un segnale tangibile: la politica può e deve accompagnare la società civile nel lungo cammino della legalità, della dignità e della giustizia sociale".