Fico: "Quando governeremo la Campania saremo vicini ai lavoratori" Appello per la crisi Trasnova-Stellantis

Il candidato alla presidenza della Regione Campania, Roberto Fico, ha incontrato questa mattina i lavoratori della Trasnova davanti ai cancelli dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco.

Durante l’incontro, Fico ha promesso un impegno concreto per la tutela dell’occupazione e il rilancio del comparto industriale campano:

“Quando governeremo questa Regione saremo vicini a tutti i lavoratori. Dobbiamo trovare una strada per risolvere la crisi occupazionale, garantendo anche un reddito dignitoso. Difendiamo la dignità e il diritto al lavoro.”

“Il Governo apra tavoli di crisi per salvare i posti di lavoro”

L’ex presidente della Camera ha espresso solidarietà ai lavoratori Trasnova, da tempo in attesa di una soluzione dopo il mancato rinnovo della commessa con Stellantis, che ha portato a numerosi licenziamenti nel 2024.

“Questi lavoratori non possono pensare che al 31 dicembre non avranno più niente, ha detto Fico. Il Governo deve prendersi le sue responsabilità e aprire tavoli di lavoro costanti per far uscire queste persone dalla crisi.”

Fico: “Manca un piano industriale nazionale per il settore automotive”

Nel suo intervento, Fico ha sottolineato come il settore dell’automotive in Italia stia attraversando una fase di forte instabilità:

“Dall’anno scorso sono cambiate molte cose a livello internazionale. Stellantis continua a investire in altri Paesi, ma manca un piano industriale strutturato da parte del Governo. È questa assenza di visione che crea incertezze e disoccupazione.”

Fico ha ribadito la necessità di gestire la transizione industriale e non subirla:

“Non dobbiamo subire il futuro, ma saperlo gestire. Dobbiamo cercare le commesse giuste che questi lavoratori meritano, per far crescere l’occupazione in Campania.”

La crisi Trasnova e la sfida per il lavoro in Campania

La vertenza Trasnova rappresenta una delle situazioni occupazionali più delicate nel territorio di Pomigliano d’Arco, cuore della produzione automobilistica campana.

L’azienda, impegnata in servizi logistici e di supporto per Stellantis, ha subito pesanti ricadute economiche dopo la perdita di contratti strategici.

Fico ha chiuso il suo intervento ribadendo la priorità del lavoro nel programma della sua candidatura:

“Il lavoro va difeso e tutelato. La Regione deve essere in prima linea per sostenere i lavoratori, non lasciarli soli di fronte alle crisi industriali.”