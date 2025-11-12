Regionali, domani Confesercenti Campania incontra Roberto Fico Prosegue il ciclo di confronti con i candidati

Confesercenti Campania, con il presidente Vincenzo Schiavo in testa, prosegue domani la serie di incontri con i candidati a Presidente della Regione Campania presso la propria sede di Napoli (in via Toledo 148).

Domani il presidente, i referenti delle 73 categorie rappresentate da Confesercenti e il direttivo dell’associazione incontrano alle 10.30 il candidato a Presidente della Regione Campania, per il centro-sinistra, Roberto Fico al quale saranno chiesti i programmi per lo sviluppo e la crescita economica della Regione. Il tema sarà: "La Campania, baricentro del Mezzogiorno: realizzare una prosperità diffusa, uno sviluppo duraturo e stabilità per le nuove generazioni e il mondo imprenditoriale, rafforzando il suo ruolo di porta sul Mediterraneo".