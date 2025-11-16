Fico: "Sentenza del Tar consente nuovi investimenti in sanità" "Ci batteremo per uscire definitivamente dal piano di rientro"

La sentenza del Tar "è una grande vittoria", perché "dobbiamo uscire dal piano di rientro per poter fare i nuovi investimenti in sanità". Così il candidato del centrosinistra Roberto Fico, nel corso di un incontro elettorale al Vomero a NAPOLI, ha commentato la decisione del tribunale amministrativo regionale che ha diffidato il ministero della Salute a far uscire la Campania dal piano di rientro della sanità. Per ora per la Campania si potranno "fare solo i piani assunzionali - ha detto - e lo potremo fare quando arriveremo in Regione. Su questo aspetto continueremo così come ha fatto la Regione Campania fino ad oggi e ci batteremo in tutti i modi per uscire definitivamente dal piano di rientro".