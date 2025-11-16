La sentenza del Tar "è una grande vittoria", perché "dobbiamo uscire dal piano di rientro per poter fare i nuovi investimenti in sanità". Così il candidato del centrosinistra Roberto Fico, nel corso di un incontro elettorale al Vomero a NAPOLI, ha commentato la decisione del tribunale amministrativo regionale che ha diffidato il ministero della Salute a far uscire la Campania dal piano di rientro della sanità. Per ora per la Campania si potranno "fare solo i piani assunzionali - ha detto - e lo potremo fare quando arriveremo in Regione. Su questo aspetto continueremo così come ha fatto la Regione Campania fino ad oggi e ci batteremo in tutti i modi per uscire definitivamente dal piano di rientro".
Fico: "Sentenza del Tar consente nuovi investimenti in sanità"
"Ci batteremo per uscire definitivamente dal piano di rientro"
Napoli.