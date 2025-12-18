Giustizia, al via da Napoli tour Comitato 'Si Separa' della Fondazione Einaudi Presente, tra gli altri, l'ex magistrato Antonio Di Pietro

Domani a Napoli, alle 11 nella Sala Galasso della Società napoletana di storia patria (via V. Emanuele III 310, si terrà la prima iniziativa del Comitato "Sì Separa" della Fondazione Einaudi per discutere con i cittadini dei contenuti della riforma Nordio. Partecipano il presidente della Fondazione Einaudi Giuseppe Benedetto, il presidente del Comitato Sì Separa Gian Domenico Caiazza, l'ex magistrato Antonio Di Pietro e il segretario generale della Fondazione Einaudi Andrea Cangini. Modera la giornalista di La7 Gaia Tortora. I

lavori saranno introdotti dal professor Vincenzo Maiello, Università degli Studi di NAPOLI Federico II, dal referente Campania della Fondazione Einaudi, Ugo de Flaviis, dal direttore de L'Europeista, Pier Camillo Falasca, dal presidente dell'Ordine degli avvocati di NAPOLI, Carmine Foreste, e dal presidente della Camera Penale di NAPOLI, Marco Muscariello. Quello di NAPOLI è il primo appuntamento di un tour in giro per l'Italia che vedrà impegnati i membri del Comitato Sì Separa fino a marzo, mese nel quale è prevista la data del voto referendario. "L'obiettivo è quello di confrontarsi con i cittadini e spiegare loro le ragioni del Sì alla separazione delle carriere dei magistrati" spiegano i promotori, che aggiungono: "Trattandosi di un referendum che non prevede il quorum, sarà molto importante coinvolgere il maggior numero di persone possibile".