a napoli ecco schlein coi sindaci e i governatori pd

Energia Popolare, l’area culturale del Partito Democratico guidata da Stefano Bonaccini, fa tappa a Napoli.
L’appuntamento è per il 31 gennaio, alla Stazione Marittima – Molo Angioino, dove prenderà forma una giornata di confronto e proposta in vista delle elezioni politiche del 2027.
Il titolo scelto, “Idee per l’Italia”, chiarisce l’obiettivo dell’iniziativa: elaborare contenuti e linee programmatiche da mettere a disposizione del centrosinistra. I lavori si apriranno con la relazione di Stefano Bonaccini, seguita dagli interventi di parlamentari, amministratori locali e dirigenti territoriali del Pd.
Tra le presenze annunciate spicca quella della segretaria nazionale Elly Schlein, insieme a numerosi amministratori di primo piano. Attesi i presidenti di Regione Antonio Decaro, Michele de Pascale, Eugenio Giani e Stefania Proietti, oltre ai sindaci Gaetano Manfredi, Silvia Salis, Roberto Gualtieri e Stefano Lo Russo, con altri nomi ancora in via di conferma.
L’incontro si svolgerà dalle 10 alle 16 e rappresenta uno dei momenti centrali del percorso di costruzione politica e programmatica del Partito Democratico in vista delle prossime sfide nazionali.