Lega Campania: "Sei mesi di Fico, l'illusione del cambiamento" Il partito denuncia l'immobilismo amministrativo e presenta i nuovi amministratori

A sei mesi esatti dall'insediamento del nuovo governo della Regione Campania e del presidente Fico, la Lega tira le somme di quello che definiscie, un semestre segnato da un immobilismo preoccupante.

"Nonostante le promesse elettorali, i cittadini campani si trovano oggi a fare i conti con un peggioramento tangibile nei servizi essenziali: dalla crisi della sanità pubblica alla paralisi dei trasporti, fino all'assenza di una visione strategica per il lavoro e l'ambiente".

Il coordinatore regionale, Gianpiero Zinzi, il capogruppo in consiglio regionale Massimo Grimaldi e la consigliera Michela Rostan, il senatore Gianluca Cantalamessa e il sottosegretario Pina Castiello, il vice segretario regionale Severino Nappi e il responsabile enti locali, Luigi Barone, terranno una conferenza stampa presso la “Sala Diana” al piano terra del consiglio regionale della Campania, al centro direzionale (IS. F13) di Napoli per illustrare il "bilancio di metà anno" della giunta Fico e presentare l'ingresso di nuovi autorevoli esponenti nel partito, pronti a rafforzare l'azione di opposizione e di proposta della Lega sui territori.