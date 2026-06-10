Incendio campo rom Scampia, Regione: "Dati nella norma ma monitoraggio continua" Claudia Pecoraro: "Episodio che richiede massima attenzione"

Un incendio ha interessato nella nottata l'area del campo rom di Scampia. Sull'episodio, che ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi e dei rilievi ambientali, è intervenuta ufficialmente l'assessora all'Ambiente della Regione Campania, Claudia Pecoraro, delineando il quadro delle attività in corso e rassicurando la cittadinanza sui primi rilevamenti scientifici.

"Massima attenzione dalle istituzioni"

L'esponente della giunta regionale ha subito chiarito la gravità dell'evento e l'impegno profuso dagli enti preposti nel gestire le conseguenze del rogo:

"L'incendio che, nella nottata, ha interessato l'area del campo rom di Scampia rappresenta un episodio che richiede la massima attenzione da parte delle istituzioni. Stiamo seguendo costantemente l'evolversi della situazione attraverso Arpa Campania e gli enti competenti impegnati nelle attività di controllo e monitoraggio".

L'assessora ha poi voluto rivolgere un ringraziamento pubblico a chi ha operato sul campo nelle ore più critiche per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona:

"Desidero ringraziare la Protezione civile, l'assessora Fiorella Zabatta, il corpo dei Vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale tecnico di Arpa Campania per il tempestivo intervento e per il lavoro che stanno svolgendo ancora in queste ore".

I dati Arpac: "Nessun valore anomalo nei primi campionamenti"

La preoccupazione principale dei residenti dell'area nord di Napoli riguarda l'impatto dei fumi sulla salute pubblica. Su questo fronte, Pecoraro ha diffuso i primi riscontri ufficiali forniti dai tecnici ambientali, pur specificando che le analisi non sono affatto concluse:

"Secondo le informazioni diffuse da Arpa Campania, sono stati immediatamente avviati gli accertamenti ambientali e attivate le procedure di monitoraggio previste per eventi di questo tipo. Dai primi dati disponibili non sono emersi valori anomali nelle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria della città di Napoli riconducibili all'incendio. Restano comunque in corso le verifiche e i campionamenti necessari ad approfondire tutti gli aspetti dell'evento".

La salute dei cittadini come priorità assoluta

La Regione Campania manterrà alta la guardia nei prossimi giorni, in attesa che vengano completati i rilievi più approfonditi sui filtri delle centraline e sui terreni circostanti. L'assessora all'Ambiente ha concluso ribadendo la linea dell'amministrazione:

"La Regione Campania continuerà a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione, garantendo il massimo supporto alle attività svolte da Arpa Campania e dagli altri enti coinvolti. La tutela dell'ambiente e della salute delle cittadine e dei cittadini resta una priorità assoluta e ogni valutazione sarà condotta sulla base dei dati scientifici e degli esiti degli accertamenti tecnici che verranno resi disponibili nei prossimi giorni".