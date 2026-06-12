Centrosinistra, Manfredi lancia la sfida: "Tempi maturi per programma dal basso" Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi all'Assemblea di Progetto Civico Italia

Il campo largo e progressista deve ripartire dai territori, dall'ascolto quotidiano e dalle risposte concrete ai cittadini. È questo il messaggio chiaro lanciato da Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), intervenuto oggi a Roma in occasione dell'Assemblea nazionale di Progetto Civico Italia, il movimento politico guidato da Alessandro Onorato. Secondo Manfredi, la coalizione di centrosinistra è davanti a un punto di svolta necessario per ridefinire la propria identità e la propria offerta politica, intercettando i bisogni reali del Paese.

La spinta dei sindaci e il valore della prossimità

Nel suo intervento, il presidente dell'Anci ha sottolineato il ruolo cruciale che gli amministratori locali e i primi cittadini della penisola possono e devono ricoprire nella costruzione della nuova agenda politica progressista. "Io credo che oggi i tempi siano maturi per avere un programma che rappresenti la reale offerta politica del centrosinistra", ha dichiarato Manfredi a margine dell'evento. "L'incontro di oggi va proprio in quella direzione: riportare le istanze che vengono dal basso, che vengono dal territorio, il tema della cura, della prossimità, dei problemi dei cittadini".

Il sindaco di Napoli ha poi ricordato come le problematiche più sentite dalla popolazione siano quelle affrontate quotidianamente da chi governa le città, "ascoltando ogni giorno le persone camminando per le strade".

Un programma contro le disuguaglianze

L'obiettivo strategico dell'alleanza non deve essere quindi solo elettorale, ma sociale. Il contributo di realtà come quella di Onorato viene visto da Manfredi come un tassello fondamentale per colmare la distanza tra i palazzi della politica e la vita reale delle persone. Il programma del fronte progressista, ha concluso il sindaco, deve essere tassativamente basato su tre pilastri: aiuti concreti alle famiglie e alle imprese, politiche di prossimità per non lasciare indietro nessuno, contrasto ai divari sociali ed economici che lacerano il Paese. "Esistono tante sofferenze nella nostra società che oggi non hanno risposte", ha concluso Manfredi, indicando la rotta per un centrosinistra che sappia tornare a essere credibile e vicino alle fasce più vulnerabili della popolazione.