Mense scolastiche, Nappi: "Campania ancora in fondo alla classifica" "Le risorse economiche ci sono ma si utilizzano male"

"Grazie allo straordinario lavoro del governo nazionale e del ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, alla Campania sono stati destinati importanti finanziamenti per la realizzazione e la messa in sicurezza delle mense scolastiche, e la nostra risulta essere la regione con più progetti finanziati.

Ma, evidentemente, anche queste risorse sono state spese male o si sono perse in azioni inutili e per niente trasparenti, una costante in territori guidati prevalentemente dalla sinistra".

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del consiglio federale della Lega.

"Il risultato di una politica che mette in secondo piano anche un servizio fondamentale da garantire agli studenti? La nostra regione non si schioda dal fondo della classifica: solo il 18% degli edifici statali (645 su 3.568) è dotato di un ambito funzionale per la mensa".