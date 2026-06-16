Povertà, Auriemma: "Dati Caritas sono una sentenza sul governo Meloni"

"Il Rapporto Caritas diffuso oggi fotografa un Paese che arretra. Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato 282.539 persone, altrettanti nuclei familiari: è il valore più elevato mai registrato, con una crescita dell'1,7% rispetto al 2024.
Sono numeri che pesano come macigni e che raccontano una realtà che il governo continua ostinatamente a negare."
Lo dichiara Carmela Auriemma, Vicepresidente Vicaria del Gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e Coordinatrice M5S della Provincia di Napoli.
"Mentre l'esecutivo Meloni celebra sé stesso e racconta un Paese che non esiste, le Caritas certificano che le famiglie in difficoltà non sono mai state così tante. È il risultato di scelte precise: l'abolizione del Reddito di Cittadinanza ha lasciato senza tutele centinaia di migliaia di persone, e i pochi strumenti messi in campo si sono rivelati inadeguati e inefficaci."
"Dietro ogni numero ci sono persone, storie, bambini. Il Movimento 5 Stelle continuerà a battersi perché la lotta alla povertà torni al centro dell'agenda politica, con misure strutturali a sostegno del reddito e del lavoro dignitoso. Non possiamo girarci dall'altra parte: questi dati impongono a tutti, a partire dal governo, un'assunzione di responsabilità."