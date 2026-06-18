Napoli, Acampora (PD): «Nessun rischio privatizzazione per ABC» Il capoguppo dem invita a evitare allarmismi e informazioni distorte

«Nessun passo indietro sull'acqua pubblica: l'ABC rimarrà al 100% di proprietà del Comune e riceverà un affidamento in house trentennale. La trasformazione in Spa è unicamente un cambio di forma societaria». Così Gennaro Acampora, capogruppo del PD in Consiglio Comunale, interviene per fare chiarezza sul futuro dell'azienda idrica napoletana.

?Acampora invita a evitare «allarmismi e informazioni distorte», sottolineando la linea dell'amministrazione Manfredi a difesa dei beni comuni (acqua, trasporti e rifiuti). «Abbiamo ereditato un'azienda abbandonata dalla precedente gestione – spiega il capogruppo – e in questi anni abbiamo approvato ben 6 bilanci di ABC, proponendo come Pd anche tutele sociali come il Bonus Idrico, misura da me proposta. La S.p.a ad oggi è l’unico modo per garantire che l’acqua resti interamente pubblica e protetta dalle logiche di mercato in base alla legge nazionale vigente».