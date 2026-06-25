Campania, ecco i nuovi criteri di valutazione per i dg della sanità Fico: "Premi e conferme se si raggiungono obiettivi su liste d'attesa e pronto soccorso"

La Giunta regionale della Campania ha approvato il provvedimento che aggiorna gli obiettivi tematici di premialità per i direttori generali delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale. L'atto introduce un nuovo metodo di valutazione per i manager della sanità pubblica, legando la conferma dei loro incarichi e l'erogazione dei bonus economici al conseguimento di risultati assistenziali e di salute verificabili.

I parametri di valutazione dei dirigenti

I nuovi criteri stabiliti dall'esecutivo regionale si concentrano su specifiche aree prestazionali delle strutture sanitarie:

Pronto Soccorso : Monitoraggio e riduzione dei tempi di stazionamento per i pazienti in attesa di ricovero nei reparti.

: Monitoraggio e riduzione dei tempi di stazionamento per i pazienti in attesa di ricovero nei reparti. Liste d'attesa : Rispetto delle tempistiche massime fissate per l'accesso a visite specialistiche e prestazioni diagnostiche.

: Rispetto delle tempistiche massime fissate per l'accesso a visite specialistiche e prestazioni diagnostiche. Esiti clinici : Valutazione dell'efficacia delle cure e della qualità dei servizi erogati.

: Valutazione dell'efficacia delle cure e della qualità dei servizi erogati. Gestione della cronicità: Introduzione di un paniere di indicatori per le Asl finalizzato a ottimizzare l'appropriatezza delle cure territoriali e a ridurre i ricoveri ospedalieri evitabili per i pazienti affetti da patologie croniche.

La posizione del presidente Fico

"La sanità resta tra le priorità di questa amministrazione e oggi definiamo un metodo, ovvero leghiamo la valutazione ai risultati di salute, misurabili e verificabili per i manager in ambito sanitario", ha dichiarato il presidente della Giunta regionale, Roberto Fico.

Il capo dell'esecutivo ha definito il provvedimento "una scelta di responsabilità e trasparenza", sottolineando che l'amministrazione proseguirà nella misurazione delle attività poiché "la qualità e la sicurezza delle cure non sono affermazioni di principio ma obiettivi da raggiungere ogni giorno".