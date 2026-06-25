Eav, cambia lo statuto: addio al doppio ruolo di amministratore e dg Fico: "De Gregorio? Le regole valgono per tutti"

Novità strutturali per i vertici dell'Eav (Ente Autonomo Volturno), la società partecipata della Regione Campania che gestisce il trasporto pubblico locale. La Giunta regionale ha approvato le modifiche allo statuto dell'azienda, introducendo una netta separazione tra le cariche di vertice.

?In base alla nuova linea deliberata, la figura dell'amministratore e quella del direttore generale non potranno più coincidere in un'unica persona.

?La linea della Regione Campania sulle partecipate

?Il provvedimento applica a Eav una direttiva già avviata dall'esecutivo regionale per gli altri enti collegati, come spiegato dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico:

?"Noi abbiamo già deliberato ormai qualche mese fa una programmazione diversa rispetto a tutte le partecipate, fondazioni, agenzie della Regione dove abbiamo deciso di non far coincidere il ruolo dell'amministratore con il ruolo del direttore generale e quindi di dividerlo, e oggi questo principio viene affermato in delibera anche per Eav".

?Il nodo sul futuro di De Gregorio

?La modifica statutaria ha sollevato immediati interrogativi sul futuro dell'attuale presidente di Eav, Umberto De Gregorio, dal momento che il nuovo regolamento gli impedirà di fatto di continuare a svolgere contemporaneamente anche le funzioni di direttore generale.

?Interpellato direttamente sulla possibilità che questo sdoppiamento dei ruoli possa tradursi in un formale licenziamento per l'attuale vertice dell'azienda di trasporti, il governatore Fico ha replicato escludendo personalismi e richiamando la linea generale dell'ente: "Risulta la nuova programmazione della Regione che vale per tutti".