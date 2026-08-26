Napoli, dopo l'incendio al Comune il consiglio si sposta al Maschio Angioino Domani seduta dedicata al Bilancio di previsione

A causa dell'incendio divampato lo scorso 8 agosto presso la sede istituzionale di via Verdi domani, giovedì 27 agosto, il Consiglio comunale di Napoli si svolgerà, a partire dalle 11, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino.

Dopo il consueto question time l'Aula esaminerà 10 delibere di giunta, tra queste, su richiesta del sindaco Gaetano Manfredi, la delibera 369, relativa alla variazione del Bilancio di previsione 2026-2028 per il finanziamento a parte della Regione Campania e della Città Metropolitana della pianificazione e l'acquisto di attrezzature, macchinari e mezzi di Protezione Civile; 11 ordini del giorno, tra questi la "Promozione dell'educazione sessuo-affettiva nelle scuole e formazione di programmi per rafforzare l'inclusione" del Gruppo Consiliare PD, primo firmatario Consigliere Pasquale Esposito; 2 mozioni, tra queste "Interventi urgenti per la sicurezza integrata, la vivibilità e il decoro della Stazione Centrale e di piazza Garibaldi" del consigliere Rosario Andreozzi. Sarà garantita la diretta streaming dei lavori sul canale YouTube del Comune di Napoli raggiungibile anche dalla homepage del sito istituzionale.