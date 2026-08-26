Campi Flegrei, patto sul decreto: il piano per gli sfollati Si punta a un pacchetto di emendamenti unitario da presentare al governo il 31 agosto.

La gestione dell'emergenza bradisismo ai Campi Flegrei prova a darsi una linea comune. Dalla riunione della cabina di regia convocata in Prefettura a Napoli è emersa la volontà di unire le diverse istanze territoriali in un unico pacchetto di emendamenti al decreto legge. La proposta sarà sul tavolo del governo il prossimo 31 agosto, in occasione della visita a Napoli del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Il piano tra interventi strutturali e aiuti alle attività

Il primo nodo da sciogliere riguarda il rientro delle famiglie sfollate. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il bilancio operativo conta 1.497 interventi effettuati (di cui 820 verifiche) e 217 edifici sgomberati, per un totale di 1.101 unità abitative interessate. Sul campo operano 19 squadre, comprensive di moduli di verifica speditiva di stabilità MO.RECS e specialisti per i Beni Culturali.

Per accelerare i tempi, il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha evidenziato l'importanza di misure mirate, tra cui un contributo forfettario per favorire il rientro nelle case con danni lievi. Una stima del Comune di Pozzuoli, illustrata dal sindaco Luigi Manzoni, indica che circa il 40-50% delle inagibilità potrebbe essere risolto con interventi rapidi. Parallelamente, il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha chiesto ammortizzatori sul modello pandemia per sostenere il tessuto commerciale locale, tra sgravi sui mutui e tagli ai tributi.

Il fronte politico e la legge speciale

Sullo sfondo resta il dibattito sul futuro normativo dell'area. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ribadito la necessità di una legge speciale che riconosca il bradisismo non come una mera parentesi emergenziale, ma come una condizione strutturale con cui convivere.

Non mancano tuttavia le tensioni politiche. In commissione Bilancio della Regione Campania si è registrata una dura polemica: il capogruppo dell'opposizione Gennaro Sangiuliano ha duramente contestato la bocciatura di un emendamento di Fratelli d'Italia che puntava ad aumentare da 5 a 12 milioni di euro lo stanziamento regionale a favore delle popolazioni colpite.