Napoli verso il voto, il ritorno di de Magistris: "Manfredi ha fallito" L’ex sindaco di Napoli ospite di “Punto di vista” venerdì sera alle 20.20 su Otto Channel canale 16

Dall’America’s Cup allo scontro sui lavori a Bagnoli.

Luigi de Magistris, sindaco di Napoli per dieci anni, sarà l’ospite della puntata di “Punto di vista” in onda domani sera venerdì alle 20.20 su Otto Channel canale 16.

Intervistato dal direttore Pierluigi Melillo, l’ex primo cittadino parla delle emergenze della città in vista delle elezioni comunali del 2027 che lo vedranno tornare in campo come candidato sindaco. E attacca Manfredi sull’operazione in corso a Bagnoli e sui servizi pubblici scadenti che hanno peggiorato la qualità della vita a Napoli. “E’ un bilancio negativo quello che Manfredi consegna alla città alla fine del suo mandato”, accusa de Magistris.