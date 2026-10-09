Al via la settimana della Protezione Civile in Campania L'assessore regionale Zabatta: "Abbiamo scelto di partire dai territori e dai più giovani"

Ha preso ufficialmente il via dal Parco Nazionale del Vesuvio la Settimana della Protezione Civile in Campania. A inaugurare la manifestazione è stato l’evento intitolato “Sulle orme della Fenice: dalle fiamme del 2025 alla rinascita del bosco”, una giornata interamente incentrata sulla prevenzione degli incendi boschivi, la salvaguardia del patrimonio naturale e la conoscenza consapevole del territorio.

Teatro della giornata d’apertura, guidata dall'Assessora regionale alla Protezione Civile Fiorella Zabatta, è stata la pineta di Terzigno, un luogo dal forte valore simbolico duramente ferito dai roghi del 2025. Un’area ferita che oggi punta a ripartire trasformandosi in un laboratorio a cielo aperto per l’educazione ambientale e la gestione dei rischi.

Protagonisti assoluti di questo primo appuntamento sono stati gli studenti e i giovani del territorio. Attraverso escursioni divulgative e visite guidate al campo base della Protezione Civile, le scolaresche hanno potuto osservare da vicino la macchina organizzativa, le tecnologie e l'impegno quotidiano messi in campo dai volontari e dagli operatori per contrastare i roghi.

«Abbiamo scelto di partire dai territori e dai più giovani perché la cultura della Protezione Civile si costruisce prima delle emergenze, attraverso la conoscenza e la consapevolezza», ha sottolineato l’assessora Fiorella Zabatta. «Camminare nei luoghi attraversati dal fuoco, osservare le conseguenze degli incendi e comprendere il lavoro necessario per proteggere il nostro patrimonio naturale significa imparare che la sicurezza e la tutela dell'ambiente sono responsabilità di tutti. La prevenzione comincia proprio da qui: dalla capacità di riconoscere i rischi e di adottare comportamenti consapevoli».

Gli appuntamenti per la cittadinanza

Il percorso di sensibilizzazione proseguirà ed entrerà nel vivo nei fine settimana con l’iniziativa “Sulle orme della Fenice”, che aprirà le porte a tutti i cittadini grazie a escursioni naturalistico-divulgative gratuite lungo i sentieri del Parco del Vesuvio (previste previa prenotazione).

A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per la giornata di domani, gli organizzatori hanno disposto il rinvio delle attività a domenica 18 ottobre, giornata che andrà ad affiancarsi all'appuntamento di questa domenica per offrire a quanti più cittadini possibile la possibilità di partecipare e vivere da vicino l'esperienza del parco.