Ecco come iscriversi alla alla Visciano Bike Marathon Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 5 aprile

A una settimana dalla Visciano Bike Marathon fervono i preparativi da parte degli organizzatori dell’Asd Visciano Mtb per accogliere al meglio i partecipanti alla quarta edizione. La Visciano Bike Marathon mira a valorizzare il territorio della Comunità Montana della Bassa Irpinia nei suoi aspetti paesaggistici ed ambientali con la possibilità di scegliere tre percorsi: la marathon di 71 chilometri, la granfondo di 37 chilometri e lo short di 14 chilometri.

Il sito di riferimento per essere informati su tutto ciò che ruota intorno l’organizzazione di questo evento è http://www.viscianomtb.it/marathon-2018 ed anchehttps://www.mtbonline.it/Evento/1677 dove sono contenute le informazioni principali relative a modalità di iscrizione, premiazioni, griglie, classifiche e cancello orario.

Le iscrizioni si chiudono entro giovedì 5 aprile alla quota di 25 euro e sono accettate fino al raggiungimento del numero massimo di 600 partecipanti. Ci si può iscrivere sul posto anche la mattina dell’8 aprile dalle 7:00 alle 8:00 alla quota di 30 euro previa pre-iscrizione effettuata entro il limite dei 600 partecipanti.

Alle quote indicate vanno aggiunti 3 euro per noleggio chip da pagare in loco al ritiro del numero di gara. Non è prevista ulteriore cauzione. Il chip sarà recuperato all'arrivo da personale addetto. L’iscrizione deve essere effettuata con modalità on-line sul sito www.mtbonline.it mentre per i tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana è obbligatoria la doppia iscrizione sia tramite fattore K (id gara 142403) che sul sito Mtbonline.