Ambiente: il piano di bonifica cardiaca arbitrale funziona Buone notizie per la campagna ministeriale

Per il Napoli, per il terzo anno consecutivo, sarà probabilmente l'anno del record di punti in serie A. Ne ha messi in fila uno dietro l'altro Sarri da quando ha allenato il Napoli, riaggiornando le statistiche azzurre. 84 punti il primo anno,86 il secondo, 86 ad oggi ma con quattro partite ancora da giocare. Record che tuttavia non ha portato né, probabilmente, porterà alcun trionfo. Nei primi due casi è storia, il record collegato alla vacatio di titoli, nel secondo non lo è ancora ma guardando ciò che accade altrove è probabile l'esito sia lo stesso.

In altro articolo (leggi qui) si rimandava, in un gioco, alle diverse potenziali visioni dei filosofi sull'attuale situazione calcistica: tra le tesi prese in esame appare evidente che quella vincente sia la teoria dei corsi e ricorsi storici, con filosofi del calibro di Polibio, Platone, Gianbattista Vico, Ceccarini, Moggi, Giraudo e Orsato ad avere la meglio.

Proprio Orsato palesa l'efficacia della teoria nell'ex derby d'Italia: ricorre al var di sua sponte su Vecino, espellendolo, è costretto a ricorrere al Var causa probabile guerra nucleare per annullare un gol alla Juve, dimostra di aver studiato benissimo al corso di sensibilità arbitrale frequentato a Coverciano concedendo a Pijanic la qualunque senza estrarre un giallo neppure quando il bosniaco nell'ennesimo disperato tentativo di farglielo estrarre rivela di aver votato Leu alle ultime politiche,

grazia anche Barzagli quando tenta l'omicidio di un interista.

Dimostrando dunque che il piano di bonifica cardiaca varato dal Ministero dell'Ambiente dopo l'emergenza rifiuti scoppiata sull'asse Spagna – Inghilterra funziona alla perfezione, Orsato di fatto decide che quello 2017/2018, tra Bernardeschi a Cagliari, lo strano caso del fuorigioco di Firenze, Pjanic a Milano e passando per un Mertens a Crotone, sarà lo scudetto della sensabilità.

Si proverà con le ultime forze fisiche e ornitologiche, ramo bubo bubo (quello dei gufi), a spostare il livello sensibilità dagli attuali 200/200 di endorfine e serotonina, magari aumentando un po' il progesterone.

Crisvel