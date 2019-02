Napoli, il sogno per l'estate è James Rodriguez Per il colombiano servono 40 milioni di euro

Prima il ritorno contro lo Zurigo per quella che dovrebbe essere una formalità verso gli ottavi di europa league poi la trasferta di Parma senza Insigne e il 3 marzo la Juventus al san paolo che rischia di rimanere clamorosamente vuoto per una protesta che sta crescendo sullla rete nei confronti della vecchia signora. Dieci giorni in cui scandire anche le prossime tappe del Napoli di ancelotti ormai aggrappato alla seconda competizione continentale per dare un senso alla stagione. Ma intanto c'è già chi parla di mini-rivoluzione in casa azzurra la prossima estate. Dries Mertens potrebbe seguire Marek Hamsik in Cina mentre Callejon tornare in Spagna e chiudere la carriera. Dopo 6 stagioni all'ombra del Vesuvio sembra arrivato il momento dell'addio anche per loro. Il futuro si chiama Zielinski, le parti lavorano al rinnovo, e Lorenzo Insigne che adl vuol blindare e ha già avviato i contatti con Mino Raiola. Il sogno quasi proibito si chiama James Rodriguez per il trequartista colombiano del Bayern servono 40 milioni di euro ancelotti lo ritroverebbe dopo l'esperienza in baviera e sarebbe un colpo di livello internazionale per rilanciare la sfida alla juve. Ma giuntoli segue anche altre piste. Il nome nuovo sarebbe quello di Kasper Dolberg, centravanti danese 21enne che piaceva già 2 anni fa quando appena 19enne segnò la bellezza di 23 gol. Il Napoli, come riporta il Corriere dello sport - l’ha continuato a seguire nonostante qualche acciacco e un rallentamento fisiologico ne ha rallentato l’evoluzione e l’hanno costretto nella passata stagione a nove reti. Ma adesso è di nuovo ad alti livelli: ne ha fatti dieci con l'Ajax e non ha neanche giocato così tanto.