Napoli: sorteggio fortunato, agli ottavi c'è il Salisburgo Evitate inglesi e spagnole: turno agevole per Ancelotti

Sorteggio decisamente fortunato per il Napoli per gli ottavi di finale di Europa League: gli azzurri di Ancelotti incontreranno gli austriaci del Salisburgo.

Evitate dunque le spagnole e le inglesi che presentavano le maggiori insidie, sebbene il Salisburgo a dispetto della mancanza di individualità e dell'appartenenza al modesto campionato austriaco sia comuinque la semifinalista della passata edizione di Europa Leaguie

Fortunata anche l'Inter che ha pescato l'Eintracht di Francoforte.

La curiosità: il Salisburgo è di proprietà della multinazionale Red Bull, così come il Lipsia, squadra che nella scorsa stagione di Europa League estromise il Napoli di Sarri dalla competizione, e proprio il Salisburgo ha eliminato il Lipsia in questa edizione, nella fase a gironi