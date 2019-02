Adl sbotta: "La Juve? Vince con 200 milioni di debiti" Il presidente azzurro commenta così i 13 punti di distacco in classifica

Tornare alla vittoria in campionato dopo due pareggi per dare continuità al successo in Europa League e perchè no preparare al meglio la sfida del 3 marzo contro la Juve. E' vero che la competizione continentale è diventata ormai l'obiettivo stagionale ma c'è un secondo posto da difendere dagli assalti delle milanesi. Ancelotti vuole ancora massima concentrazione sui due fronti e per questo Malcuit, Maksimovic, Allan, Fabian Ruiz e Milik sono stati tenuti a riposo contro lo Zurigo per essere al top della condizione al Tardini. Intanto il presidente De Laurentiis ha parlato ancora una volta in termini lusinghieri del suo tecnico. "Abbiamo una rosa molto vasta e il nostro allenatore sperimenta tutta la squadra. Io sono sempre in linea con Carlo, è un uomo molto cauto e onesto. Intellettualmente e sul piano professionale, concordo con lui. Il 7 che dà al Napoli può soddisfare tutti, calciatori compresi”. Poi non è mancata una stoccata polemica alla Juve. "I 13 punti di distacco in classifica? Se avessi un debito di 200 milioni con le banche per aver preso un calciatore, che senso avrebbe vincere? Pensiamo alla ricetta giusta. Noi puntiamo sulla pazienza da Oscar di Ancelotti”. Chiusura sull'Europa League. “Siamo stati abbastanza fortunati nel sorteggio, potremo godere di una bella città, Salisburgo e forse di una gara più agevole di altre". Una finale con il Chelsea? "Sarebbe divertente, se Sarri resiste. Gli auguro di sì”.