Napoli, decima vittoria consecutiva: passa anche a Roma Lulli: "C'è solo da ringraziare i ragazzi per la loro grande prestazione"

La GeVi Napoli vince al PalaHoney di Roma e conquista il decisimo successo consecutivo. Vittoria contro l'In Più Broker con il punteggio di 82-84 nella gara valida per il ventitreesimo turno del girone D di Serie B. Decisivo il terzo quarto con il cambio di passo dal -7 al +11 per gli ultimi dieci minuti di gioco per la vittoria sul parquet dell'HSC.

“C'è solo da ringraziare i ragazzi per la loro grande prestazione. - ha spiegato il coach del Napoli Basket, Gianluca Lulli - Non era facile vincere dopo due battaglie con Matera e Luiss contro una squadra di grande energia e che ci ha messo in difficoltà. La nostra partenza è stata soft, ma nei quarti centrali abbiamo mostrato una convincente pallacanestro fatta di collaborazione, condivisione e presenza in difesa. Nell’ultimo quarto ci siamo un po’ bloccati contro la loro zona. Siamo stati lucidi nei momenti importanti e non è cosa da poco vincere tre partite consecutive di due lunghezze. Non c’è, tra l’altro, rammarico per non aver ribaltato la differenza canestri perchè confido nella mia squadra e sono convinto che finiremo davanti ai nostri avversari in classifica”.

Serie B - Girone D

HSC Roma - GeVi Napoli 82-84

Parziali progressivi: 26-19, 44-37, 56-67

Roma: Di Simone 3, Di Paolo, Mouaha 24, Costi 23, Dron 6, Bruni 13, De Robertis ne, Rubinetti, K. Ndzie 3, Fokou 10 Greggi ne, B. Ndzie. All. Bizzozi

Napoli: Guarino 9, Chiera 14, Malagoli 2, Erkmaa 1, Molinari, Di Viccaro 17, Dincic 11, Giovanardi ne, Bagnoli 21, Puoti, Milosevic 3, Milani 6. All. Lulli.

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket