Napoli, la carica del San Paolo per Juve e Salisburgo Evitato il rischio flop per il big match con i bianconeri. Due defezioni per gli austriaci

Dopo turni interlocutori, con impegni non dal grande appeal, sarà nuovamente pienone allo stadio San Paolo per due appuntamenti che presentano, da una parte, quella che poteva essere la sfida Scudetto, dall'altra l'orizzonte continentale, l'obiettivo divenuto principale dopo l'addio alla Coppa Italia e con il -13 dalla Vecchia Signora in campionato. Domenica sera, la Juventus. Giovedì alle 21, il Salisburgo.

Carlo Ancelotti non molla la presa per lo Scudetto nonostante un divario ampio. La volontà della massima concentrazione non lasciando nulla di intentato. Alla ricerca di match allenanti in ottica Europa League con il doppio confronto agli austriaci in cui il Napoli appare decisamente favorito, anche se il Salisburgo ha dimostrato grande crescita ed è stata comunque semifinalista nella passata edizione.

Ripresa a Castelvolturno per i ragazzi di Ancelotti con Mario Rui da valutare in ottica Juventus. Intanto, gli avversari in Europa League non potranno contare sul difensore Marin Pongracic e sul centrocampista Zlatko Junuzovic. Entrambi i calciatori sono infortunati e resteranno fuori dai giochi per la gara d'andata, in programma nell'impianto di Fuorigrotta.