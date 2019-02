Icardi-Napoli, qualcosa in più di una suggestione De Laurentis potrebbe sferrare un nuovo assalto al bomber argentino, in rotta con l'Inter

Una vera e propria bomba perchè si sa le vie del mercato sono infinite. Mauro Icardi al Napoli quella che potrebbe essere qualcosa in più di una semplice suggestione. L'attaccante argentino ormai da settimane è in rotta con l'Inter sa che non tornerà capitano nerazzurro e allora è concreta l'ipotesi addio. Chi potrebbe fiondarsi su di lui? Certo la Juve lo ha cercato prima di Ronaldo e potrebbe tornare alla carica in caso di cessione di Dybala, ma Icardi non sembra intenzionato a tradire l'Inter per la sua odiata rivale e allora ecco che potrebbe spuntare il Napoli. De Laurentis lo aveva trattato già nel 2016 per sostituire Higuain e potrebbe riflettere sull'ipotesi di un nuovo corteggiamento. L'ostacolo vero è rappresentato dall'ingaggio: Icardi percepisce uno stipendio che supera i 7-8 probabilmente troppi per il Napoli ma, si sa, queste trattative sono lunghe estenuanti e tutto può accadere. Intanto i tifosi azzurri verso la supersfida alla Vecchia Signora di domenica sera hanno già praticamente polverizzato i tagliandi on-line in vendita da ieri Cifre record che lasciano presagire che le presenze potrebbero superare quota 50mila. Eppure, nei giorni scorsi, una parte del tifo aveva contestato i prezzi alti della sfida (40 euro per la Curva), paventando una specie di sciopero ma le cifre della corsa al biglietto lasciano intendere che non sarà così. Tra Juve e Salisburgo al San paolo potrebbe tornare il pubblico delle grandi occasioni