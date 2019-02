Verso Napoli-Juve, la questura: "Evitare simboli bianconeri" Già avviata da tempo la macchina organizzativa per scongiurare contatti tra le tifoserie

Domenica sera, con calcio d'inizio alle 20.30, il Napoli ospiterà la Juventus al San Paolo. Il distacco di 13 punti tra gli azzurri, secondi in classifica, e la Vecchia Signora, capolista indiscussa della Serie A, offre un pre-gara diverso, con minor carica emotiva nell'attesa di quello che resta comunque il big match del massimo campionato italiano, ma è stata già avviata, da giorni, la macchina organizzativa per scongiurare i contatti tra le due tifoserie.

L'ingresso ai non residenti in Campania sarà limitato. Potranno accedere al San Paolo solo con la tessera del tifoso. Inoltre, la questura di Napoli avrebbe invitato i supporter della Juventus ad evitare vessilli bianconeri nella trasferta di Napoli. Il tifo organizzato della Juventus sembra intenzionato a disertare l'appuntamento del San Paolo. Sarà monitorata anche la possibile presenza di tifosi della Juve negli altri settori, non solo in quello dedicato agli ospiti. Al lavoro, nella serata di domenica, a Fuorigrotta, ci saranno all'incirca ottocento agenti e mille steward, pronti al controllo e a garantire sicurezza nell'impianto sportivo partenopeo.